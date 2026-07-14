AI 預測世界盃準過人類？英格蘭成最大盲點！

2026 世界盃四強賽開打，場外亦同步進行了一場「人機大戰」。聯想集團與咪咕視頻聯手測試 12 個 AI 模型，結果顯示 AI 整體命中率達 65.7%，比起人類平均的 58.9% 略勝一籌，AI 在數據運算上確實展現了優勢。