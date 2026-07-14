AI 預測世界盃準過人類？英格蘭成最大盲點！
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2026 世界盃四強賽開打，場外亦同步進行了一場「人機大戰」。聯想集團與咪咕視頻聯手測試 12 個 AI 模型，結果顯示 AI 整體命中率達 65.7%，比起人類平均的 58.9% 略勝一籌，AI 在數據運算上確實展現了優勢。
AI 數據分析：強項與弱點
雖然 AI 在勝負預測上表現不俗，但並非全能。數據顯示，AI 對於「和局」的判斷極度失準，準確率僅得 17%。面對爆冷賽事，AI 亦經常「集體翻車」，顯示單靠數據運算，未必能完全捕捉足球賽場上瞬息萬變的變數。
英格蘭成為 AI 集體盲區
最令人意外的是，12 個 AI 模型在賽前預測冠軍時，只集中在巴西、法國、阿根廷及西班牙四隊，完全忽略了英格蘭。結果英格蘭成功殺入四強，成為 AI 預測中的最大「盲點」。若英格蘭最終奪冠，這群 AI 將會集體失準。
數據 vs 直覺
儘管 AI 在百場賽事中領先人類約 6.8 個百分點，但足球迷常說的「球場如戰場」，充滿了不可預測的激情與變數。這場人機對決，究竟是冷冰冰的數據更可靠，還是球迷的直覺更準確？這場關於數據與直覺的爭論，隨著四強賽開打，相信會更加激烈。
資料或影片來源：原文刊於新假期