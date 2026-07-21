阿根廷決賽後內訌？兩大球星社交網「小動作」引爆爭議

2026世界盃決賽落幕，阿根廷不敵西班牙無緣衛冕，但賽後的餘波似乎比比賽本身更具話題性。球壇兩大焦點人物——C朗（Cristiano Ronaldo）與阿根廷前鋒拿達路（Lautaro Martínez），近日因社交媒體上的「小動作」成為輿論風眼。