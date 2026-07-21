阿根廷決賽後內訌？兩大球星社交網「小動作」引爆爭議
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2026世界盃決賽落幕，阿根廷不敵西班牙無緣衛冕，但賽後的餘波似乎比比賽本身更具話題性。球壇兩大焦點人物——C朗（Cristiano Ronaldo）與阿根廷前鋒拿達路（Lautaro Martínez），近日因社交媒體上的「小動作」成為輿論風眼。
C朗「讚好」影片惹爭議
西班牙電視節目《Espejo Público》早前公開質疑FIFA偏袒阿根廷，甚至形容阿根廷是「保送」入決賽。這段充滿火藥味的影片，竟被C朗的官方帳號讚好。此舉隨即被外界解讀為他對FIFA及美斯（Lionel Messi）的不滿，讓兩位球王之間的宿敵話題再次升溫。
拿達路公開表達不滿
阿根廷隊內同樣不平靜。前鋒拿達路在決賽中坐足全場冷板凳，賽後他直接讚好了一篇批評領隊史卡朗尼（Lionel Scaloni）戰術失誤的帖文，更在個人社交平台留下「本來想幫球隊，但算了」的耐人尋味字句，將對教練團的不滿直接攤在陽光下。
戰術爭議與球員心態
意大利名宿達杜尼（Marco Tardelli）亦公開為拿達路抱不平，質疑史卡朗尼的調動決定。這場決賽後的「場外風暴」，不僅反映了球員對戰術安排的挫折感，更讓阿根廷隊的內部氣氛成為球迷熱議焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期