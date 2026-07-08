世足賽／質疑川普介入禁賽關說 歐洲議員怒批FIFA要求徹查主席

國際足球總會（FIFA）近日陷入前所未有的政治風暴。美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在對陣波赫的比賽中領紅牌，本應依規定停賽，卻在美國總統川普（Donald Trump）致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）「關切」後，禁賽令竟在賽前出現「急轉彎」被撤銷，讓該名球員得以順利上陣。