世足賽／質疑川普介入禁賽關說 歐洲議員怒批FIFA要求徹查主席
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國際足球總會（FIFA）近日陷入前所未有的政治風暴。美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在對陣波赫的比賽中領紅牌，本應依規定停賽，卻在美國總統川普（Donald Trump）致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）「關切」後，禁賽令竟在賽前出現「急轉彎」被撤銷，讓該名球員得以順利上陣。
政治介入體育質疑
這一決定隨即引發軒然大波。外界強烈質疑，FIFA紀律委員會在賽前突然更改規則，是否受到川普（Donald Trump）的直接施壓？這不僅是單一球員能否上場的問題，更觸及了體育賽事是否淪為政治籌碼的底線，令全球球迷譁然。
歐洲議會發起調查
歐洲議會議員安德魯斯（Barry Andrews）聯同35位議員發表聯合聲明，痛批FIFA此舉是對運動公平性的嚴重扭曲。他們正串聯要求FIFA倫理委員會立即展開調查，釐清政治勢力是否介入，並將檢視川普（Donald Trump）過去獲頒「FIFA和平獎」等爭議行為，質疑FIFA是否已失去政治中立。
公平性蕩然無存
儘管FIFA堅稱暫緩禁賽是紀律委員會的獨立決定，但輿論並不買帳。體育競技的核心在於公正透明，一旦政治壓力能凌駕於規則之上，這場世界盃的公信力將面臨崩潰。目前各界正密切關注FIFA是否會對此作出進一步解釋，以及後續的調查進度。
資料或影片來源：原文刊於新假期