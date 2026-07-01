近6萬英里！恩芬天奴世界盃飛行日誌曝光

2026年世界盃即將進入決賽階段，國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）的「飛行日誌」意外成為焦點。這位足球界最高領導人在賽事期間的飛行里程竟高達近6萬英里，相當於繞地球兩圈以上，其頻繁使用私人飛機的行程，與FIFA一直強調的環保願景形成強烈對比。