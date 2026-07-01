近6萬英里！恩芬天奴世界盃飛行日誌曝光
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2026年世界盃即將進入決賽階段，國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）的「飛行日誌」意外成為焦點。這位足球界最高領導人在賽事期間的飛行里程竟高達近6萬英里，相當於繞地球兩圈以上，其頻繁使用私人飛機的行程，與FIFA一直強調的環保願景形成強烈對比。
驚人飛行數據
根據美聯社的數據，恩芬天奴在今屆世界盃期間，累積飛行時間長達115小時，總飛行距離達到59,281英里（約95,403公里）。為了應付橫跨三個國家、16個主辦城市及四個時區的龐大賽事，他頻繁使用由卡塔爾航空營運的灣流G650私人飛機，期間更動用了多達21個不同的機場。在最繁忙的一天，他甚至飛行了超過5,700英里。
環保承諾與現實落差
FIFA曾公開承諾，目標在2030年將賽事相關碳排放量減半，並於2040年實現淨零排放。然而，作為推動這些目標的核心人物，恩芬天奴在賽事期間頻繁的私人飛機出行，無疑為這項大型賽事留下了沉重的碳足跡。單在四強賽之前，其私人飛機便錄得23次跨越國際邊界的紀錄，這種高強度的空中交通安排，讓外界質疑FIFA在可持續發展戰略上的誠意。
賽事規模代價
雖然恩芬天奴成功在全部16個場館觀看比賽，甚至在13天內一日趕場兩地，但這種極致的後勤調度也反映了2026年世界盃地理跨度過大的挑戰。從邁阿密到西雅圖的長途飛行，到西雅圖到溫哥華的短途航程，這些數據不僅是行程紀錄，更是對現代大型體育賽事是否過度擴張的一次反思。面對外界對其行程安排的質疑，FIFA目前尚未作出回應。
資料或影片來源：原文刊於新假期