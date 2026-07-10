世足賽／英格蘭寬沙紅牌禁賽沒暫緩還追加處分 主帥怒轟FIFA沒標準
廣告
英格蘭後防新星寬沙（Jarell Quansah）在世界盃16強賽事中領紅牌被逐，國際足協（FIFA）隨後更宣佈追加禁賽兩場，令英格蘭後防戰力大受打擊。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）對此判決極度不滿，公開批評國際足協的判罰標準前後不一。
爭議性判罰引發不滿
寬沙在對陣墨西哥的16強賽事中，於第54分鐘因一次高空鏟球動作被球證直接出示紅牌驅逐出場。儘管英格蘭最終以3:2險勝晉級，但這張紅牌已令球隊在該場比賽中少打一人，陷入苦戰。
國際足協追加處分
儘管英國方面曾嘗試向國際足協提出申訴，希望比照其他球員的案例暫緩禁賽，但國際足協最終不但未有撤回處分，更決定追加禁賽兩場。這意味著寬沙將鐵定缺席八強對陣挪威的關鍵賽事，若英格蘭成功晉級，他亦無法在準決賽中上陣。
主帥怒轟雙重標準
面對國際足協的強硬態度，英格蘭領隊圖赫爾（Thomas Tuchel）在受訪時直言不諱，質疑國際足協的判罰缺乏統一標準。他表示：「如果黃牌與紅牌的界線可以隨意變動，那麼判罰的準則究竟在哪裡？這種先例一開，將令球隊無所適從。」
後防調度面臨危機
英格蘭目前正受傷兵問題困擾，主力右後衛詹姆斯（Reece James）自小組賽受傷後仍未復出。隨著寬沙被禁賽，圖赫爾必須重新調整防線，預計將由康薩（Ezri Konsa）頂替右路位置，應對接下來的硬仗。
資料或影片來源：原文刊於新假期