世足賽／英格蘭寬沙紅牌禁賽沒暫緩還追加處分 主帥怒轟FIFA沒標準

英格蘭後防新星寬沙（Jarell Quansah）在世界盃16強賽事中領紅牌被逐，國際足協（FIFA）隨後更宣佈追加禁賽兩場，令英格蘭後防戰力大受打擊。主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）對此判決極度不滿，公開批評國際足協的判罰標準前後不一。