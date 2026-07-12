世盃四強全數由種子隊包辦？FIFA新賽制引發爭議
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2026年世界盃四強賽名單正式出爐，西班牙、阿根廷、法國與英格蘭這四支世界排名前四的球隊，史上首次聯袂挺進四強。這項罕見紀錄的誕生，引發了全球球迷對於賽制公平性與娛樂性的熱烈討論。
FIFA「保送」策略？
國際足球協會（FIFA）在本屆賽事中，針對抽籤機制進行了重大調整。官方將世界排名前四的球隊分列於不同的賽程區塊，確保他們在四強之前不會提前交手。這項機制的先決條件是這四支勁旅必須以小組首名晉級，而最終結果顯示，這四支球隊均順利達成目標，成功避開了淘汰賽早期的「強強對決」。
為了票房還是為了公平？
FIFA對此解釋，這項安排旨在建立「通往四強的兩條不同晉級路徑」，以確保賽事的競爭平衡，並將最具票房號召力的「超級大戰」保留到賽事尾聲。這種做法與溫布頓網球錦標賽及歐洲聯賽冠軍盃的種子球員分流機制相似。然而，這也引發了爭議：不少球迷認為，這種人為干預雖然保證了四強的星光熠熠，卻可能扼殺了世界盃傳統中「黑馬爆冷」的浪漫色彩。
歷史性四強對決
回顧歷史，自1998年以來，從未發生過世界排名前四的球隊攜手晉級四強的情況。過去，強隊往往在淘汰賽早期因抽籤結果而提前碰頭，導致其中一方提早出局。本屆世界盃的四強對戰組合為法國對西班牙，以及英格蘭對阿根廷。這兩場巔峰對決，將直接檢驗FIFA這套新賽制是否真的能為賽事帶來更佳的觀賞體驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期