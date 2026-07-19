世界盃變味？FIFA 引入美式冠軍指環 索價百萬引爭議

國際足協（FIFA）近日宣佈，2026年世界盃將迎來重大變革，除了傳統的金牌外，冠軍隊伍將獲頒美式冠軍指環。這項充滿美式體育色彩的決定，隨即在網上引發熱烈討論，不少球迷質疑足球運動是否正逐漸失去其核心靈魂。



## 冠軍指環索價過百萬

除了頒發給球員的30枚專屬指環外，FIFA更宣佈將限量發售1,996枚指環予公眾。這款極具爭議的紀念品定價高達11.2萬英鎊（約112萬港元），其奢華程度令人咋舌。指環設計將以獲勝球隊為核心，並刻有世界盃獎盃圖案，試圖將美國職業聯賽（如NFL、NBA）的傳統移植到全球足球盛事中。



## 商業化還是現代化？

這項改革並非孤立事件，決賽當日預計還會有長達30分鐘的中場表演，同樣充滿北美娛樂模式的影子。對於FIFA而言，這是將全球最頂尖賽事現代化的舉措；但對傳統球迷來說，這無疑是過度商業化的表現。社交媒體上充斥著批評聲音，認為FIFA正將這項神聖的運動變成一場昂貴的「斂財騷」。



## 足球傳統面臨衝擊

隨著世界盃決賽在新澤西舉行，這場「美式化」的實驗將正式接受全球球迷的檢驗。究竟這枚價值百萬的指環，是足球歷史的新里程碑，還是FIFA向資本低頭的又一鐵證？這場關於足球本質的爭論，恐怕在決賽哨聲響起前都不會平息。