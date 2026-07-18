FIFA 為賺錢無視球例？世界盃決賽中場騷隨時變「災難」！
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FIFA 近期為了將世界盃決賽打造成媲美「超級碗」（Super Bowl）的頂級娛樂盛事，竟然計劃將中場休息時間大幅延長，此舉隨即引發球壇軒然大波，被外界批評是為了賺錢而無視足球傳統。
足球傳統被商業利益凌駕？
根據國際足協（FIFA）的初步規劃，他們希望在決賽中場休息時，安排一場史無前例的豪華表演。然而，這項計劃傳出將中場休息時間延長至 25 到 30 分鐘，直接挑戰了足球球例第 7 條「中場休息不得超過 15 分鐘」的鐵律。這項規定原本是為了保護球員的身體熱度與休息權益，如今卻因商業考量面臨被打破的風險，引發各國足總與球評的集體砲轟，痛批 FIFA 為了商業利益不擇手段。
豪華陣容背後隱憂
FIFA 為了這場決賽大騷，大手筆邀請了 Shakira、麥當娜 (Madonna)、Justin Bieber、防彈少年團 (BTS) 以及 Coldplay 等宇宙級巨星。雖然陣容極度豪華，但對於球員而言，過長的中場休息會導致身體冷卻，增加受傷風險，這讓教練團與球員感到極度不滿。外界質疑，FIFA 是否將球員的健康置於娛樂表演之後。
雙重標準爭議
這並非 FIFA 本屆賽事首次因規則問題惹議。早前美國隊前鋒巴洛根 (Folarin Balogun) 的紅牌停賽處分被強行撤銷，已經讓 FIFA 的公信力大打折扣。如今在決賽中場休息時間的安排上，FIFA 再度被批評無視自身制定的規章制度，為了向美式娛樂靠攏而採取雙重標準。面對各方壓力，FIFA 是否會堅持推行這場「超級騷」，還是會向傳統足球價值妥協，目前仍是全球球迷關注的焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期