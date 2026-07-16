C朗粉絲崩潰！IShowSpeed 跪求耶馬救命

世界盃決賽在即，阿根廷與西班牙即將正面交鋒。美國頂級網紅 IShowSpeed 作為 C朗 (Cristiano Ronaldo) 的忠實擁躉，眼見宿敵美斯 (Lionel Messi) 殺入決賽，竟然公開向西班牙 19 歲新星耶馬 (Lamine Yamal) 隔空求救，場面極度戲劇化。