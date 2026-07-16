C朗粉絲崩潰！IShowSpeed 跪求耶馬救命
廣告
世界盃決賽在即，阿根廷與西班牙即將正面交鋒。美國頂級網紅 IShowSpeed 作為 C朗 (Cristiano Ronaldo) 的忠實擁躉，眼見宿敵美斯 (Lionel Messi) 殺入決賽，竟然公開向西班牙 19 歲新星耶馬 (Lamine Yamal) 隔空求救，場面極度戲劇化。
令人聞風喪膽「Speed 魔咒」
IShowSpeed 在今屆世界盃幾乎場場親身到場觀戰，但他身上似乎帶有一種神秘的「魔咒」。據統計，他公開表態支持的 10 支球隊中，竟有 9 隊最終落敗。唯一一次「贏波」紀錄，還是他穿上阿根廷球衣時，當時阿根廷在 8 強淘汰瑞士。
跪求耶馬阻止美斯
由於 IShowSpeed 的人設是 C朗的死忠粉絲，他極度不希望見到美斯奪冠。面對阿根廷即將在決賽對陣西班牙，他向耶馬發出絕望呼喊：「救我脫離這場苦難！如果美斯又攞世界盃冠軍，我作為 C朗球迷真係唔知講咩好，一句話都講唔出。耶馬，拜託救救我哋！」
與阿根廷球迷積怨已深
除了對賽果的擔憂，IShowSpeed 在今屆賽事中與阿根廷球迷的關係亦相當緊張。他曾公開表示受到阿根廷球迷的種族歧視言論攻擊，甚至在比賽期間被對方投擲水樽。這場決賽對他而言，不僅是偶像之爭，更是一場「面子之戰」。
資料或影片來源：原文刊於新假期