法國國慶大戰前夕麥巴比驚傳受傷缺席訓練四強賽能否如期上陣？法國主帥迪甘斯親自回應！
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2026年世界盃四強戰即將爆發，世界排名第一的法國隊將於香港時間15日迎戰西班牙。然而，賽前卻傳出當家球星麥巴比（Kylian Mbappé）因腳踝傷勢缺席部分訓練，令法國球迷極度擔憂。
麥巴比傷勢成疑？主帥迪甘斯急澄清
據法國媒體報道，麥巴比在早前對陣摩洛哥的八強賽中，於第77分鐘退下火線，賽後被拍到右腳踝需要冰敷。雖然他當時表示僅屬輕微撞傷，但連日的密集治療與訓練量受控，仍引起外界對他能否在四強賽中發揮最佳狀態的質疑。法國主教練迪甘斯（Didier Deschamps）在賽前記者會上親自闢謠，強調麥巴比身體狀況良好，縮短訓練時間僅屬預防性措施，確保他在四強大戰中能順利上陣。
法國國慶日誓師：以勝利獻禮
這場歐陸強強對決恰逢法國國慶日（7月14日）。迪甘斯在受訪時表示，在這個極具歷史意義的日子出戰，全隊上下目標明確，就是以一場勝利挺進決賽，將這份榮耀作為送給法國人民的最好禮物。除了麥巴比的狀況，早前受內收肌傷勢困擾的中場祖亞文尼（Aurélien Tchouaméni）亦已參與訓練，法國隊陣容完整，準備迎接這場關鍵戰役。
資料或影片來源：原文刊於新假期