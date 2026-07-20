特朗普現身世界盃決賽！大讚美斯：好難同佢對賭
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世界盃決賽現場星光熠熠，除了場上的球星對決，場邊的貴賓席同樣成為焦點。美國總統特朗普（Donald Trump）於週日親臨新澤西州大都會人壽體育場，觀看西班牙對阿根廷的巔峰對決，現場保安級別極高，氣氛緊張而熱烈。
特朗普現身貴賓席
特朗普在第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）及多位家人、顧問陪同下抵達現場，並被拍到與國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）同處一個包廂。除了特朗普家族成員，包括其子女艾力（Eric Trump）、伊萬卡（Ivanka Trump）及蒂芙尼（Tiffany Trump）等均有出席，多位內閣成員亦在場。
點評美斯表現
在賽前接受訪問時，特朗普對阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）讚不絕口。他特別提到美斯在場上的傳球視野與技術，認為其表現極具天賦，並直言「很難與美斯對賭」（意指難以否定其卓越表現）。特朗普更透露自己與阿根廷總統米萊（Javier Milei）私交甚篤，這番言論隨即引起現場球迷熱議。
多國領袖齊聚
這場決賽不僅是體育盛事，更吸引了多國領袖到場。加拿大總理卡尼（Mark Carney）與墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦有出席，顯示出作為本屆賽事共同主辦國的重視。隨著比賽進入白熱化階段，全球數十億觀眾的目光皆聚焦於此，而特朗普預計將在賽後親自頒發獎盃。
資料或影片來源：原文刊於新假期