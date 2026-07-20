特朗普現身世界盃決賽！大讚美斯：好難同佢對賭

世界盃決賽現場星光熠熠，除了場上的球星對決，場邊的貴賓席同樣成為焦點。美國總統特朗普（Donald Trump）於週日親臨新澤西州大都會人壽體育場，觀看西班牙對阿根廷的巔峰對決，現場保安級別極高，氣氛緊張而熱烈。