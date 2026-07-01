世界盃決賽：美斯與耶馬爾「澡盆之戰」宿命對決

2026年世界盃決賽即將上演一場極具詩意的巔峰對決，39歲的球王美斯（Lionel Messi）將帶領阿根廷隊，迎戰由19歲天才新星耶馬爾（Lamine Yamal）領軍的西班牙隊。這場在新澤西舉行的決賽，不僅是兩大足球強權的爭霸，更是一段跨越19年的命運交織。