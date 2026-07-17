世界盃決賽：19年前被美斯抱過嬰兒如今要與他爭冠！
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這場即將在香港時間下周一（7月20日）凌晨3點上演的世界盃決賽，不僅是阿根廷與西班牙的巔峰對決，更是一場跨越19年的宿命重逢。當年的「抱抱嬰兒」，如今已成為西班牙陣中最耀眼的超新星，準備在世界舞台上挑戰那位曾經抱過他的球王。
命運奇妙交錯
這段緣分始於19年前，當時年僅19歲的美斯（Lionel Messi）參與了一項慈善活動，在拍攝月曆時抱起了一名嬰兒。誰也沒想到，這個被球王懷抱的嬰兒，正是現年19歲的西班牙天才球星耶馬爾（Lamine Yamal）。這張塵封已久的照片，隨著兩人即將在決賽場上正面交鋒，再次成為全球球迷熱議的焦點，被譽為足球史上最不可思議的「宿命羈絆」。
兩代球王巔峰對決
阿根廷作為衛冕冠軍，氣勢如虹；而西班牙則帶著連續37場國際賽不敗的恐怖紀錄殺入決賽。這場比賽不僅是兩支國家隊的榮譽之戰，更是兩代天才的傳承與對抗。美斯正尋求在職業生涯後期再次證明自己，而耶馬爾則代表著新世代的崛起。當哨聲響起，這場跨越時空的對決將正式揭開序幕，究竟是球王繼續統治賽場，還是新星成功接班，全世界都在屏息以待。
資料或影片來源：原文刊於新假期