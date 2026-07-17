世界盃決賽：19年前被美斯抱過嬰兒如今要與他爭冠！

這場即將在香港時間下周一（7月20日）凌晨3點上演的世界盃決賽，不僅是阿根廷與西班牙的巔峰對決，更是一場跨越19年的宿命重逢。當年的「抱抱嬰兒」，如今已成為西班牙陣中最耀眼的超新星，準備在世界舞台上挑戰那位曾經抱過他的球王。