「從來沒有人能阻止美斯」——英格蘭無可抱怨？
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2026年世界盃四強戰，英格蘭再次倒在決賽門前。面對阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的關鍵發揮，三獅軍團在領先的情況下被逆轉，無緣爭奪冠軍。前英格蘭國腳尼史葛（Joleon Lescott）直言，英格蘭對於這次失利「無可抱怨」，因為歷史證明，美斯是無法被完全封鎖的。
關鍵時刻魔術
比賽大部分時間，英格蘭防線表現穩健，成功限制了美斯的發揮。然而，當比賽進入最後階段，這位39歲的球王展現了其頂級的閱讀比賽能力。在落後的情況下，美斯開始頻繁觸球，先是助攻安素費南迪斯（Enzo Fernandez）遠射扳平，隨後在補時階段精準傳中，助攻拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）頭槌絕殺。這兩次關鍵傳送，徹底粉碎了英格蘭的決賽夢。
戰術爭議與無奈
英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）在賽後的調度備受質疑。不少評論認為，球隊在領先後過早採取保守防守策略，反而給予了阿根廷更多進攻空間。尼史葛則為球隊辯護，認為無論戰術如何部署，當美斯決定主宰比賽時，任何防守體系都難以招架。他強調，這種級別的球員在職業生涯末期，依然能精準地保留體力，並在最關鍵的時刻爆發。
歷史遺憾
對於英格蘭而言，這又是另一個「功虧一簣」的國際大賽。自1966年奪冠以來，三獅軍團始終未能再次捧起世界盃。儘管今屆賽事球隊展現了極強的拼搏精神，一路過關斬將殺入四強，但最終仍未能跨過阿根廷這座大山。隨著美斯繼續向其第九座金球獎邁進，英格蘭只能再次接受出局的事實，並反思如何在未來的賽事中，應對這種超巨星級別的威脅。
資料或影片來源：原文刊於新假期