「從來沒有人能阻止美斯」——英格蘭無可抱怨？

2026年世界盃四強戰，英格蘭再次倒在決賽門前。面對阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的關鍵發揮，三獅軍團在領先的情況下被逆轉，無緣爭奪冠軍。前英格蘭國腳尼史葛（Joleon Lescott）直言，英格蘭對於這次失利「無可抱怨」，因為歷史證明，美斯是無法被完全封鎖的。