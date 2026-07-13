宿怨重燃！世界盃四強上演世紀對決美斯生涯首次硬撼英格蘭這場「最後探戈」你撐邊隊？
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2026年世界盃四強戰線正式確立，英格蘭將於亞特蘭大與衛冕冠軍阿根廷正面交鋒。這場被視為國際足球史上最具張力的宿怨大戰，不僅是決賽門票之爭，更是兩大足球強國的榮譽之戰。
宿怨重燃：英格蘭硬撼阿根廷
英格蘭在邁阿密驚險擊敗挪威後，目前已轉往堪薩斯城備戰。杜曹（Thomas Tuchel）領軍的英格蘭隊，將在週三迎戰阿根廷。這是兩國自2002年日韓世界盃以來，首次在正式比賽中交鋒，當年碧咸（David Beckham）射入致勝十二碼的經典畫面，至今仍令球迷津津樂道。
美斯生涯首次對決英軍
現年39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi），極大機會正參與其職業生涯最後一屆世界盃。令人驚訝的是，這將是美斯生涯首次在正式比賽中對陣英格蘭。這位史上最偉大球員之一，能否在最後探戈中跨過英格蘭這道高牆，成為全球球迷關注的焦點。
碧咸現身撐場成焦點
作為國際邁阿密班主，碧咸日前與家人現身邁阿密球場觀戰，賽後更被拍到與球迷一同高唱《Hey Jude》，向梅開二度的英格蘭功臣比寧咸（Jude Bellingham）致敬。碧咸亦曾於訓練基地與哈利簡尼（Harry Kane）及迪勤賴斯（Declan Rice）等球員合照，展現對國家隊的全力支持。
勝方將於決賽面對法國或西班牙，爭奪最終冠軍寶座。
資料或影片來源：原文刊於新假期