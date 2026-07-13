英格蘭四強硬撼阿根廷！祖高爾豪言：速度輾壓美斯都無符？

美加墨世界盃四強名單正式出爐，英格蘭將與阿根廷上演世紀對決，爭奪決賽入場券。賽前氣氛極度緊張，前英格蘭國腳祖高爾（Joe Cole）更在節目中語出驚人，斷言英格蘭的速度將完全輾壓阿根廷，並深信球隊有能力徹底鎖死球王美斯（Lionel Messi）。