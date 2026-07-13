英格蘭四強硬撼阿根廷！祖高爾豪言：速度輾壓美斯都無符？
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美加墨世界盃四強名單正式出爐，英格蘭將與阿根廷上演世紀對決，爭奪決賽入場券。賽前氣氛極度緊張，前英格蘭國腳祖高爾（Joe Cole）更在節目中語出驚人，斷言英格蘭的速度將完全輾壓阿根廷，並深信球隊有能力徹底鎖死球王美斯（Lionel Messi）。
祖高爾：英格蘭速度輾壓阿根廷
面對即將到來的四強大戰，祖高爾展現出極強的自信。儘管同場球評米卡李察士（Micah Richards）提醒他切勿過早下定論，祖高爾依然堅持己見，強調英格蘭在速度上的優勢將成為勝負關鍵，並公開預測英格蘭將順利晉級決賽。不過，另一位球評麥哥斯（Ally McCoist）則持保留態度，認為阿根廷雖然整體實力有所起伏，但美斯在進攻端的威脅依然是英格蘭防線必須嚴陣以待的頭號難題。
獲加點名讚揚史東斯
除了前線的戰術討論，英格蘭後衛基爾獲加（Kyle Walker）亦在專欄中分享球隊內部情況。他特別點名讚揚防線搭檔史東斯（John Stones），形容他是球隊晉級的幕後功臣。獲加透露，史東斯過去幾年經歷了傷病與心理低潮，但憑藉堅強意志克服心魔，在關鍵時刻挺身而出，成為更衣室內不可或缺的低調領袖。
醜陋勝利也是勝利
回顧英格蘭在八強賽以2：1險勝挪威的過程，獲加坦言球隊表現並非完美，甚至帶點幸運成分。但他強調，在盃賽中結果往往比過程更重要。面對即將到來的準決賽，全隊上下正全力備戰，目標直指決賽舞台，力求在週三的賽事中交出更具說服力的表現。
資料或影片來源：原文刊於新假期