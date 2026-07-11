世界盃英格蘭對挪威大戰恐延期！氣象專家警告有雷暴 國際足協規定曝光

2026年世界盃八強賽事進入白熱化，英格蘭對陣挪威的焦點大戰即將在佛羅里達州邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）上演。然而，這場備受矚目的賽事正面臨嚴峻的天氣挑戰，當地氣象專家警告，雷暴與極端高溫可能導致比賽被迫延期。