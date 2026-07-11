世界盃英格蘭對挪威大戰恐延期！氣象專家警告有雷暴 國際足協規定曝光
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2026年世界盃八強賽事進入白熱化，英格蘭對陣挪威的焦點大戰即將在佛羅里達州邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）上演。然而，這場備受矚目的賽事正面臨嚴峻的天氣挑戰，當地氣象專家警告，雷暴與極端高溫可能導致比賽被迫延期。
FIFA「8英里閃電條款」成關鍵
根據國際足協（FIFA）的賽事安全指引，一旦球場方圓8英里（約12.8公里）範圍內偵測到閃電活動，比賽必須立即暫停至少30分鐘。氣象專家指出，比賽當天下午正是當地雷暴發展的高峰期，即便暴雨看似減弱，閃電威脅仍可能持續，這項規定極大機率會影響賽事進程。
體感溫度飆至37度
除了雷暴風險，邁阿密當地的極端氣候同樣不容忽視。預計比賽當日氣溫將達攝氏33度，在極高濕度影響下，體感溫度恐逼近攝氏37度。這種悶熱環境將對球員的體能造成極大負擔，同時也對現場觀賽球迷的健康構成威脅，專家呼籲球迷需嚴防熱衰竭。
空氣質素欠佳
受近期佛州乾燥氣候引發的灌木火災影響，邁阿密目前的空氣質素僅處於中等水平。對於患有呼吸道疾病的球迷而言，進場觀賽時需格外留意身體狀況，並隨時補充水分。目前賽事是否會因天氣因素調整開球時間，仍有待官方進一步公告。
資料或影片來源：原文刊於新假期