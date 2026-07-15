24年宿敵重逢！英格蘭對阿根廷誰能殺入決賽？

2026年世界盃四強戰即將上演經典對決，英格蘭將與衛冕球隊阿根廷正面交鋒，爭奪最後一張決賽門票。這場被譽為宿敵再碰頭的焦點戰，不僅是英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）率領的完整陣容，要挑戰美斯（Lionel Messi）領軍的衛冕軍，更被視為美斯生涯最後一次世界盃旅程的重要一戰。