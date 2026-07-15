24年宿敵重逢！英格蘭對阿根廷誰能殺入決賽？
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2026年世界盃四強戰即將上演經典對決，英格蘭將與衛冕球隊阿根廷正面交鋒，爭奪最後一張決賽門票。這場被譽為宿敵再碰頭的焦點戰，不僅是英格蘭主帥杜曹（Thomas Tuchel）率領的完整陣容，要挑戰美斯（Lionel Messi）領軍的衛冕軍，更被視為美斯生涯最後一次世界盃旅程的重要一戰。
宿敵再碰頭：睽違24年經典對決
回顧過去，雙方曾在1962、1966、1986、1998及2002年五度在世界盃舞台交手，交織出無數經典畫面。從馬勒當拿（Diego Maradona）的「上帝之手」到碧咸（David Beckham）的紅牌恩怨，兩國的對決總是充滿火藥味。這場四強賽將是兩國睽違24年再度在世界盃舞台相遇，歷史恩怨將在亞特蘭大再次燃燒。
戰術博弈：英格蘭深度對決阿根廷核心
阿根廷的勝負關鍵在於中場控制力，由柏利迪斯（Leandro Paredes）、迪保羅（Rodrigo De Paul）、安素（Enzo Fernandez）及麥阿里士打（Alexis Mac Allister）組成的防線，旨在為美斯創造空間。反觀英格蘭則主導快節奏進攻，利用沙卡（Bukayo Saka）與哥頓（Anthony Gordon）的邊路速度，配合比寧咸（Jude Bellingham）的走位，加上強大的死球戰術，進攻手段顯然更多元。
賽事資訊
這場四強大戰將於香港時間7月16日凌晨3點，在亞特蘭大梅斯特斯-平治體育場舉行。英格蘭目前在陣容深度與攻守平衡上略佔優勢，但擁有美斯的阿根廷隨時能以個人能力扭轉戰局。究竟是三獅軍團能順利晉級，還是衛冕軍能再闖決賽？
資料或影片來源：原文刊於新假期