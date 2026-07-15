世界盃四強變鬧劇？球證判罰惹爭議！
廣告
2026年世界盃四強賽，西班牙以2:0擊敗法國晉級決賽，但這場焦點大戰卻因球證巴頓（Ivan Barton）的連串爭議判罰，演變成一場充滿火藥味的「黑哨」風波。
耶馬爾疑似手球，VAR為何「視而不見」？
比賽第20分鐘，西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal）在禁區內倒地博得12碼，隨後由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）射入。然而，判罰分析機構指出，耶馬爾在倒地前疑似有手球動作。VAR之所以未介入，是因為規則認定該動作並非「直接入球」，令不少球迷質疑這是否公平。
奧利斯飛鏟洛迪，紅牌竟被無視？
除了12碼爭議，比賽第15分鐘更出現驚險一幕。法國中場奧利斯（Michael Olise）在防守時飛鏟，鞋釘直踩西班牙大將洛迪（Rodri）腳踝，導致其腳踝明顯扭曲。球證僅吹罰犯規，未有出示任何卡牌，被專家批評為「懦弱」的執法表現。
迪甘斯怒轟：這就是世界盃四強水準？
賽後，法國隊領隊迪甘斯（Didier Deschamps）難掩憤怒，直指球證執法水準不足。他表示不想被視為輸不起的怨婦，但質疑球證的判罰尺度嚴重影響比賽走向，甚至連場邊其他球證的意見亦未被採納，令法國隊在場上陷入極度被動。
資料或影片來源：原文刊於新假期