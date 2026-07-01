等16年！西班牙強勢殺入決賽37場不敗紀錄能否延續到最後？
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「無敵艦隊」強勢回歸！西班牙在世界盃四強賽中，以2:0完勝法國，時隔16年再度闖入決賽。這場勝利不僅終結了法國隊本屆賽事的強勢表現，更讓西班牙隊的國際賽不敗紀錄延續至37場，追平了意大利隊的歷史紀錄，展現出爭冠的絕對實力。
耶馬成麥巴比「剋星」
年僅19歲的西班牙新星耶馬 (Lamine Yamal) 再次成為焦點。雖然他未有直接入球，但他在場上的威脅力極大，上半場更成功博得十二碼，由奧耶沙巴爾 (Mikel Oyarzabal) 操刀射入，打破法國隊本屆賽事的不失球金身。數據顯示，耶馬在歐國盃及世界盃正選上陣的12場比賽中全勝，更在淘汰賽階段對陣麥巴比 (Kylian Mbappé) 取得六連勝，堪稱這位法國巨星的「另類剋星」。
銅牆鐵壁零封法國
西班牙的防守表現同樣令人驚艷。門將西蒙 (Unai Simón) 屢次化解法國隊的攻勢，加上後衛古古列拿 (Marc Cucurella) 與樸羅 (Pedro Porro) 的出色防守，成功限制了麥巴比、迪比利 (Ousmane Dembélé) 及奧利斯 (Michael Olise) 的豪華進攻組合。法國隊全場僅有5次射門，這是他們本屆賽事首次被對手零封，足見西班牙防線的穩固程度。
傳奇紀錄與家庭力量
古古列拿的表現不僅讓人聯想到西班牙傳奇後衛佩奧爾 (Carles Puyol)，他場外的故事更令人動容。他透露留長髮是為了讓母親能一眼認出自己，而他對自閉症兒子的悉心照顧，更成為他場上拼搏的動力。西班牙領隊迪拉富安迪 (Luis de la Fuente) 對球隊目前的巔峰狀態充滿信心，這支球隊正向著2010年後的第二座大力神盃發起最後衝擊。
資料或影片來源：原文刊於新假期