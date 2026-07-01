等16年！西班牙強勢殺入決賽37場不敗紀錄能否延續到最後？

「無敵艦隊」強勢回歸！西班牙在世界盃四強賽中，以2:0完勝法國，時隔16年再度闖入決賽。這場勝利不僅終結了法國隊本屆賽事的強勢表現，更讓西班牙隊的國際賽不敗紀錄延續至37場，追平了意大利隊的歷史紀錄，展現出爭冠的絕對實力。