史上第一人！拜拿達成連美斯都未做過嘅成就
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西班牙喺2026年世界盃決賽以1-0擊敗阿根廷奪冠，全球焦點雖然集中喺美斯（Lionel Messi）交棒畀耶馬（Lamine Yamal）嘅話題上，但其實陣中有一位球員，默默完成咗連史上最偉大球員都未曾達成嘅驚人壯舉。年僅25歲嘅維拉利爾中場阿歷斯·拜拿（Alex Baena），正式成為史上首位集齊歐國盃、奧運金牌同世界盃冠軍嘅球員。
兩年內橫掃三大賽事
拜拿呢段傳奇旅程始於2024年。佢先係隨西班牙國家隊贏得歐國盃冠軍，隨後喺短短幾週內轉戰巴黎奧運，並喺決賽擊敗法國隊奪金，期間更攻入關鍵入球。今次喺新澤西州大都會人壽體育場捧起世界盃，令佢成功拼湊出呢個前無古人嘅「三冠王」拼圖。
數據證明核心價值
唔好以為佢只係陣中嘅過客，拜拿喺今屆世界盃嘅表現極具說服力。雖然首場對佛得角未有上陣，但佢隨後穩佔正選，喺對烏拉圭嘅小組賽攻入致勝球，協助球隊鎖定首名出線。喺32強大勝奧地利嘅比賽中，佢亦交出關鍵助攻，成為串連耶馬同尼高·威廉斯（Nico Williams）等進攻核心嘅關鍵人物。
完美發條裝置
西班牙領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）對呢支年輕球隊讚不絕口，形容佢哋係「完美的發條裝置」。拜拿展現出嘅贏家DNA，正正係呢支西班牙隊能夠喺北美洲賽場上，以第六年輕陣容奪冠嘅關鍵。隨著慶祝活動喺馬德里展開，呢位低調嘅中場大師，無疑已經喺足球歷史上刻下咗自己嘅名字。
資料或影片來源：原文刊於新假期