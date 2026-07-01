史上第一人！拜拿達成連美斯都未做過嘅成就

西班牙喺2026年世界盃決賽以1-0擊敗阿根廷奪冠，全球焦點雖然集中喺美斯（Lionel Messi）交棒畀耶馬（Lamine Yamal）嘅話題上，但其實陣中有一位球員，默默完成咗連史上最偉大球員都未曾達成嘅驚人壯舉。年僅25歲嘅維拉利爾中場阿歷斯·拜拿（Alex Baena），正式成為史上首位集齊歐國盃、奧運金牌同世界盃冠軍嘅球員。