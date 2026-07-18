世界盃決賽廣播戰：BBC vs ITV 評述陣容大比拼
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世界盃決賽即將上演，除了場上的西班牙與阿根廷之爭，英國兩大電視台 BBC 與 ITV 的「廣播大戰」同樣成為球迷焦點。這場決賽不僅是球員的巔峰對決，更是兩大廣播巨頭在評述陣容與轉播策略上的終極比拼。
評述陣容大對決
BBC 派出由朗尼 (Wayne Rooney)、米卡李察士 (Micah Richards) 及祖赫特 (Joe Hart) 組成的全英格蘭球星陣容，他們在賽事期間的默契與分析深受好評，決賽將由嘉比羅根 (Gabby Logan) 在大都會人壽體育場現場主持。另一邊廂，ITV 則由馬克·普加奇 (Mark Pougatch) 坐鎮，並配搭標誌性的評述組合堅尼 (Roy Keane)、伊恩胡禮 (Ian Wright) 及加利尼維利 (Gary Neville)。兩大陣容風格迥異，球迷將面臨「二選一」的艱難抉擇。
超級碗級別半場表演
今屆決賽將迎來世界盃史上首次「超級碗風格」的半場表演，預計將有湯告魯斯 (Tom Cruise)、iShowSpeed 及羅比威廉斯 (Robbie Williams) 等巨星登場。這場表演預計會令中場休息時間大幅延長至 20 分鐘以上，甚至可能達到 30 分鐘。加上比賽中途的飲水時間，若賽事進入加時，整場轉播時間可能長達 160 分鐘，對廣播公司的時間控制構成極大挑戰。
轉播策略各有千秋
BBC 選擇將報導重心完全移師至球場內，力求捕捉最真實的現場氣氛。ITV 則採取混合策略，雖然蘿拉·活士 (Laura Woods) 與卡倫·卡尼 (Karen Carney) 會在球場內進行報導，但主直播室仍設於布魯克林，以曼哈頓天際線為背景。無論觀眾選擇哪個頻道，賽前一小時的預熱報導都將於英國夏令時間晚上 7 時準時開始，為這場夏日足球盛宴揭開序幕。
資料或影片來源：原文刊於新假期