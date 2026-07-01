世界盃決賽票價炒至天價！球星怒轟：簡直係恥辱
廣告
2026年世界盃決賽即將上演，然而這場全球矚目的體育盛事，卻因門票價格失控而引發巨大爭議。西班牙國家隊前鋒保查伊利斯亞斯（Borja Iglesias）日前在社交媒體公開表達不滿，直斥目前的黃牛市場現象為「恥辱」，引起廣大球迷共鳴。
轉售票價驚人，超越超級碗
根據票務平台SeatGeek的數據顯示，世界盃決賽在轉售市場的平均票價已飆升至12,751美元（約9.9萬港元）。這一數字不僅令人咋舌，甚至已經超越了2024年美式足球超級碗（Super Bowl）的轉售平均票價（約10,540美元，即約8.2萬港元）。這種極端的市場反映，讓許多原本期待親臨現場的普通球迷望而卻步。
球星發聲，痛批金錢遊戲
面對門票價格失控，保查伊利斯亞斯（Borja Iglesias）在個人社交媒體轉發相關貼文，並以「Una vergüenza（簡直是恥辱）」表達憤怒。他直言這種現象剝奪了普通球迷觀賽的權利，並諷刺地表示自己也只能選擇坐在電視機前觀看比賽。作為即將出戰決賽的球員，他選擇站在球迷一方，公開批評這場足球盛宴背後過度商業化的金錢遊戲。
足球運動本質與商業化衝突
隨著決賽臨近，這場關於「足球是否已失去靈魂」的討論在網上持續發酵。雖然市場數據反映了賽事的高需求，但天價門票無疑將體育競技與大眾的距離拉得更遠。這場決賽不僅是西班牙與阿根廷的球技對決，更成為了體育界對於商業化與公平性之間矛盾的一次公開辯論。
資料或影片來源：原文刊於新假期