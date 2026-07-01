世界盃決賽票價炒至天價！球星怒轟：簡直係恥辱

2026年世界盃決賽即將上演，然而這場全球矚目的體育盛事，卻因門票價格失控而引發巨大爭議。西班牙國家隊前鋒保查伊利斯亞斯（Borja Iglesias）日前在社交媒體公開表達不滿，直斥目前的黃牛市場現象為「恥辱」，引起廣大球迷共鳴。