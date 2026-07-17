世界盃決賽球證出爐！雲錫：得知消息嗰刻我成個人震緊
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世界盃決賽即將上演，國際足協（FIFA）正式公布執法名單，由來自斯洛文尼亞的雲錫（Slavko Vincic）擔任主球證。這位46歲的資深球證在得知獲選後，坦言心情激動，甚至形容自己當時「整個人都在發抖」。
難以置信榮耀
雲錫在接受訪問時透露，當FIFA球證委員會主席哥連拿（Pierluigi Collina）親自通知他這項任命時，他感到極度震驚，隨後才是難以言喻的喜悅。他表示，能夠執法世界盃決賽是每一位球證入行時的夢想，這不僅是他個人的榮耀，更是對他整個團隊努力的肯定。雲錫也成為史上首位執法世界盃決賽的斯洛文尼亞籍球證。
豐富執法經驗
雲錫並非首次執法大賽，他擁有極為豐富的國際賽經驗。他曾執法2020年歐國盃、2022年歐霸盃決賽、2024年歐聯決賽以及2024年歐國盃四強賽。此外，他亦曾參與2025年世冠盃及本屆世界盃多場賽事，執法水準備受肯定。
決賽前準備
面對即將到來的決賽，雲錫表示團隊的準備工作與以往無異，重點在於深入研究兩支球隊的戰術風格，並保持身心最佳狀態。他強調，作為球證，最希望的是比賽結束後，焦點依然留在球員的表現上，而非球證的判決。這場備受矚目的決賽將於香港時間下周一舉行，屆時雲錫將帶領他的團隊全力以赴，確保賽事順利進行。
資料或影片來源：原文刊於新假期