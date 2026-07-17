世界盃決賽球證出爐！雲錫：得知消息嗰刻我成個人震緊

世界盃決賽即將上演，國際足協（FIFA）正式公布執法名單，由來自斯洛文尼亞的雲錫（Slavko Vincic）擔任主球證。這位46歲的資深球證在得知獲選後，坦言心情激動，甚至形容自己當時「整個人都在發抖」。