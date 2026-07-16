世界盃決賽在即阿根廷卻成全球公敵？千萬人聯署要將他們逐出賽事
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2026世界盃決賽即將上演，阿根廷隊雖然成功擊敗英格蘭闖入決賽，但佢哋目前嘅處境卻相當尷尬，甚至被形容為「全球最惹人厭」嘅球隊。網上更出現一個名為「argentinaout.com」嘅聯署網站，要求將阿根廷逐出世界盃，聯署人數更突破1200萬，雖然該網站效力成疑，但已經反映出全球對阿根廷隊嘅強烈反感。
爭議不斷：種族歧視與傲慢指控
阿根廷隊近年爭議頻頻，令佢哋嘅形象跌入谷底。早喺2022年世界盃，門將馬天尼斯（Damián Martínez）嘅不雅慶祝動作已經引起軒然大波。隨後，球星安素費南迪斯（Enzo Fernández）喺美洲盃期間，被指唱出貶低法國球員、涉及種族及性取向歧視嘅歌曲，令球隊被貼上「種族歧視」嘅標籤。加上本屆賽事中，阿根廷球員兇悍嘅球風，以及場邊球迷嘅爭議行為，令唔少中立球迷感到反感。
文化積怨：優越感作祟？
《洛杉磯時報》分析指出，拉丁美洲國家對阿根廷嘅反感，源於深層嘅文化積怨。唔少拉美國家認為，阿根廷人長期表現出一種「優越感」，甚至有阿根廷前總統曾公開發表「阿根廷人來自歐洲，而其他人來自叢林」等言論，被視為種族歧視嘅典型例子。呢種傲慢態度，令阿根廷喺拉美地區嘅「人緣」極差，甚至有墨西哥民眾直言，絕對唔希望阿根廷贏波。
仇阿浪潮蔓延全球
呢股「反阿根廷」情緒已經唔止局限於墨西哥，更蔓延至哥倫比亞、智利、烏拉圭等多個拉美國家。社交平台上充斥住對阿根廷隊嘅批評，甚至有阿根廷人喺外地遭到人身攻擊。面對即將到來嘅世界盃決賽，支持對手西班牙嘅聲浪，明顯高於阿根廷。呢支擁有球王美斯（Lionel Messi）嘅球隊，如今卻要喺全球球迷嘅噓聲中，爭奪最後嘅冠軍寶座。
資料或影片來源：原文刊於新假期