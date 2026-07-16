世界盃決賽在即阿根廷卻成全球公敵？千萬人聯署要將他們逐出賽事

2026世界盃決賽即將上演，阿根廷隊雖然成功擊敗英格蘭闖入決賽，但佢哋目前嘅處境卻相當尷尬，甚至被形容為「全球最惹人厭」嘅球隊。網上更出現一個名為「argentinaout.com」嘅聯署網站，要求將阿根廷逐出世界盃，聯署人數更突破1200萬，雖然該網站效力成疑，但已經反映出全球對阿根廷隊嘅強烈反感。