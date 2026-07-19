2026世界盃決賽半場騷陣容曝光！麥當娜BTSColdplay齊集仲有長達17分鐘嘅表演時間？
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2026年世界盃決賽即將於大都會人壽體育場（MetLife Stadium）上演，由阿根廷對決西班牙。除了球場上的巔峰對決，國際足協（FIFA）今年更破天荒舉辦官方半場騷，陣容之強大堪稱歷屆之最，成為全球焦點。
星光熠熠半場表演陣容
今次半場騷由Coldplay主音基斯馬田（Chris Martin）親自策劃，表演嘉賓名單星光熠熠，包括樂壇傳奇麥當娜（Madonna）、Justin Bieber、Shakira、美國饒舌歌手Post Malone，以及韓國天團BTS。此外，Burna Boy、委內瑞拉指揮家杜達美（Gustavo Dudamel）及PS22合唱團亦會同台演出。這場表演旨在支持國際足協全球公民教育基金，為全球兒童爭取更多教育及體育機會。
17分鐘「超長」半場休息
由於舞台搭建及拆卸需要時間，半場休息時間成為了球迷熱議的話題。雖然早前曾傳出休息時間可能長達25分鐘，但據西班牙《馬卡報》最新消息，半場休息最終定為17分鐘，當中包括6分鐘的舞台設置時間。雖然這比國際足球協會理事會（IFAB）標準的15分鐘稍長，但已盡量縮短，以減低對球員熱身節奏的影響。
閉幕禮與國歌獻唱
除了半場騷，開球前90分鐘（當地時間13:30）亦會舉行盛大的閉幕禮。屆時湯告魯斯（Tom Cruise）、妮歌潔辛格（Nicole Scherzinger）及人氣實況主IShowSpeed將會現身。意大利歌手Laura Pausini及羅比威廉斯（Robbie Williams）亦會加入表演行列。而在球員步出球場前，美國歌手珍妮花赫遜（Jennifer Hudson）將會獻唱美國國歌。
世代交替巔峰對決
這場決賽不僅是音樂盛事，更是足球歷史的轉捩點。阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）將力爭衛冕，進一步鞏固其傳奇地位；而西班牙天才小將耶馬（Lamine Yamal）則帶領「狂牛兵團」力求開創新時代。無論音樂表演如何精彩，這場世代交替的對決，才是全球球迷最期待的重頭戲。
資料或影片來源：原文刊於新假期