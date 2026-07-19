2026世界盃決賽半場騷陣容曝光！麥當娜BTSColdplay齊集仲有長達17分鐘嘅表演時間？

2026年世界盃決賽即將於大都會人壽體育場（MetLife Stadium）上演，由阿根廷對決西班牙。除了球場上的巔峰對決，國際足協（FIFA）今年更破天荒舉辦官方半場騷，陣容之強大堪稱歷屆之最，成為全球焦點。