世界盃決賽前瞻：美斯最後一舞對決西班牙新世代

世界盃決賽即將於新澤西上演，由衛冕冠軍阿根廷迎戰歐洲國家盃冠軍西班牙。這場賽事不僅是兩支頂尖球隊的對決，更是球王美斯（Lionel Messi）在世界盃舞台的最後一舞，對抗西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）領軍的技術流新世代，全球球迷屏息以待。