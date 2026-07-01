世界盃決賽場外大混亂！湯告魯斯輕鬆入場球迷卻被困數小時？這就是VIP與普通人差別？
廣告
世界盃決賽本應是全球球迷的狂歡盛事，但大都會人壽體育場（MetLife Stadium）卻在開賽前上演了一場災難。數以萬計的球迷在場外經歷了漫長的等待，與場內貴賓的「輕鬆入場」形成了強烈對比。
系統故障，球迷淪為「人球」
由於門票掃描系統出現技術故障，加上安保人員對於人群管理顯得束手無策，大批持有門票的球迷被迫在場外滯留數小時。儘管主辦方早前呼籲球迷提早四小時抵達，但現場卻是一片混亂，工作人員甚至無法明確指示排隊方向，導致現場怨聲載道。
貴賓通道，暢通無阻
與場外球迷的狼狽相比，貴賓們的待遇截然不同。荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）被拍到輕鬆漫步進入場館，準備出席閉幕式。此外，足球名宿如朗拿度（Ronaldo）、泰利（John Terry）及施蒙尼（Diego Simeone）等人，亦能順利且快速地進入場館，完全未受場外混亂影響。
這是什麼樣雙重標準？
這場被譽為體育史上觀賽成本最高的比賽，門票價格動輒數千美元，但球迷換來的卻是機場級別的嚴苛安檢與混亂的入場安排。當球迷向現場官員投訴時，得到的回答竟是「去跟國際足協投訴吧」，這種推卸責任的態度，無疑讓這場決賽的開局蒙上了一層陰影。對於美斯（Lionel Messi）可能最後一次的世界盃亮相，球迷們付出了金錢與時間，卻換來如此糟糕的體驗，實在令人唏噓。
資料或影片來源：原文刊於新假期