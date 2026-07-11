18歲球王耶馬爾戀情曝光！超美女友場邊放閃兩人相識過程竟然咁平凡？
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喺今屆世界盃成為焦點嘅18歲西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal），除咗球場上嘅表現備受矚目，佢嘅感情生活同樣成為球迷熱話。佢嘅女友加西亞（Inés García）近日頻頻現身場邊支持，兩人甜蜜互動羨煞旁人。
巨星背後嘅平凡愛情
耶馬爾自從喺2024年歐國盃對陣法國射入世界波後，地位迅速攀升，成為球壇新一代巨星。佢嘅感情世界一直係外界焦點，曾與阿根廷知名饒舌歌手妮歌（Nicki Nicole）交往，不過兩人已於2025年11月分手。
網紅女友曝光
現任女友加西亞係一位西班牙時尚美妝網紅。兩人喺2026年春天被拍到同遊希臘，隨後喺5月一同出席巴塞隆拿嘅球季慶祝晚宴，正式公開戀情。世界盃期間，加西亞幾乎場場現身，耶馬爾亦不時喺社交平台留言放閃。
唔係電影情節，係社交媒體
面對外界好奇，加西亞大方分享兩人相識過程。佢笑言：「大家都以為我哋會有啲好瘋狂嘅邂逅，好似喺機場撞到、文件跌晒一地咁，但其實我哋係透過社交媒體認識嘅。」佢透露兩人喺正式公開前，已經低調相處咗好一段時間。
你愛情故事
睇完球王嘅愛情故事，大家覺得現代愛情係咪一定要靠社交媒體先可以開始？定係你哋更鍾意電影情節式嘅邂逅？留言話我知你哋嘅愛情故事！
資料或影片來源：原文刊於新假期