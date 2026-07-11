18歲球王耶馬爾戀情曝光！超美女友場邊放閃兩人相識過程竟然咁平凡？

喺今屆世界盃成為焦點嘅18歲西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal），除咗球場上嘅表現備受矚目，佢嘅感情生活同樣成為球迷熱話。佢嘅女友加西亞（Inés García）近日頻頻現身場邊支持，兩人甜蜜互動羨煞旁人。