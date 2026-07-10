世足賽／英格蘭挪威八強戰未踢 兩國航空先下戰書：輸Logo換一天
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世界盃八強賽事即將開打，英格蘭對決挪威的戲碼未開波，場外兩間航空公司已經率先「交火」，展開一場充滿火藥味的友誼挑戰。
輸咗要換Logo？
挪威航空（Norwegian Air Shuttle）日前向英國航空（British Airways）發出挑戰，雙方約定若各自支持的國家隊在八強賽中落敗，輸家必須將官方社交平台的頭像更換成對方的Logo，為期一天。這場「空中對決」隨即在網上引起熱議，成為球迷間的熱門話題。
英式幽默大戰
面對挑戰，英國航空起初以「別下你贏不了的賭注」回擊。挪威航空追問是否害怕，英國航空則巧妙運用「Nor-way」（Norway的雙關語，意指「沒門」）來回應，展現濃厚的英式幽默。最終英國航空正式接受挑戰，並揚言會在巡航高度一路飛向勝利。
兩軍實力對比
今屆世界盃由曼城前鋒夏蘭特 (Erling Haaland) 領軍的挪威，時隔28年重返世界盃舞台便闖入八強，氣勢如虹。而英格蘭作為世界排名第四的勁旅，更喊出「It’s coming home」的口號，誓要奪冠。這場八強賽事，不僅是球員的較量，更是兩國球迷與企業間的榮譽之戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期