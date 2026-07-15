世界盃／「美斯幸運符」執法英阿4強戰！5度吹判全勝 英媒憂：對阿根廷有利？
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世界盃四強賽英格蘭對陣阿根廷，賽前焦點竟然落喺球證身上。美國籍球證伊斯梅爾·艾法特（Ismail Elfath）獲委任執法，隨即引發網上熱議，甚至有英媒以「美斯的幸運符？」為題，質疑呢項安排對阿根廷是否過於有利。
「美斯幸運符」之謎
根據多間外媒統計，只要艾法特以主球證或第四球證等身分參與執法，美斯（Lionel Messi）所屬球隊至今累計5戰全勝。當中最受關注嘅，包括2022年卡塔爾世界盃決賽，當時艾法特擔任第四球證，阿根廷最終在互射十二碼擊敗法國奪冠；以及2023年美斯加盟國際邁阿密後，首屆聯賽盃決賽由艾法特擔任主球證，最終球隊同樣在互射十二碼勝出。
執法紀錄引發質疑
44歲的艾法特出生於摩洛哥，18歲取得美國國籍，執法經驗豐富，曾兩度獲選美國職業足球大聯盟（MLS）年度最佳球證。本屆世界盃，他已執法過多場關鍵賽事，包括日本對荷蘭、西班牙對烏拉圭，以及挪威淘汰巴西的16強戰。然而，由於阿根廷在本屆賽事中，對陣埃及與瑞士時的判決曾引發爭議，外界對於艾法特今次執法英阿大戰的尺度，顯得格外敏感。
賽前氣氛緊張
英格蘭與阿根廷的四強戰，將決定誰能取得決賽門票，勝方將與西班牙爭奪冠軍。面對「美斯不敗」的執法巧合，部分英格蘭球迷表示擔憂，認為這項安排可能對阿根廷較為有利。艾法特是否會延續這個數據趨勢，成為賽前另一個備受關注的話題。
資料或影片來源：原文刊於新假期