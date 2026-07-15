世界盃／「美斯幸運符」執法英阿4強戰！5度吹判全勝 英媒憂：對阿根廷有利？

世界盃四強賽英格蘭對陣阿根廷，賽前焦點竟然落喺球證身上。美國籍球證伊斯梅爾·艾法特（Ismail Elfath）獲委任執法，隨即引發網上熱議，甚至有英媒以「美斯的幸運符？」為題，質疑呢項安排對阿根廷是否過於有利。