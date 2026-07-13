39歲美斯跑得仲快過4年前？背後嘅「逆齡」真相原來唔係靠天賦！

39歲嘅阿根廷球王美斯（Lionel Messi），喺今屆世界盃再次震驚球壇。唔單止5場入8球，佢嘅最高衝刺速度竟然達到時速30.9公里，比起4年前仲要快！呢個數據打破咗「年紀大體能必然下滑」嘅定律，令唔少球迷同專家都大感驚訝。