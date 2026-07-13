39歲美斯跑得仲快過4年前？背後嘅「逆齡」真相原來唔係靠天賦！
廣告
39歲嘅阿根廷球王美斯（Lionel Messi），喺今屆世界盃再次震驚球壇。唔單止5場入8球，佢嘅最高衝刺速度竟然達到時速30.9公里，比起4年前仲要快！呢個數據打破咗「年紀大體能必然下滑」嘅定律，令唔少球迷同專家都大感驚訝。
數據背後嘅科學：點解39歲仲可以更快？
一般運動員過咗30歲，速度通常會隨年齡下降，但美斯嘅表現完全違背生理常規。專家分析，呢個唔係奇蹟，而係多年嚟嚴格執行體能訓練、營養管理同埋恢復策略嘅成果。佢嘅身體狀態，證明咗只要有正確嘅科學輔助，運動表現絕對可以逆齡。
飲食與紀律：美斯嘅「逆齡」關鍵
美斯嘅成功並非一蹴而就。佢曾經坦言年輕時鍾意食快餐同飲汽水，但自從2014年開始調整飲食，轉向地中海飲食模式，大幅減少加工食品，改食蔬果、全穀類同優質蛋白質，身體發炎情況明顯改善。加上佢加盟國際邁亞密後，每日提早返訓練基地做足熱身同恢復，呢啲日復一日嘅堅持，先係佢維持巔峰嘅真正秘密。
唔係天賦，係長年累月嘅堅持
美斯嘅故事話畀我哋知，真正改變身體嘅從來唔係奇蹟，而係紀律。由細個克服生長激素缺乏症，到今日站喺世界之巔，佢證明咗後天嘅努力遠比天賦重要。呢種對細節嘅執著，先係佢能夠喺39歲依然保持頂尖競技狀態嘅核心原因。
資料或影片來源：原文刊於新假期