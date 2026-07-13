世界盃／淪挪威出局罪人！索洛夫還原不傳球給夏蘭特內幕
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2026年美加墨世界盃八強賽，挪威隊在加時賽以1比2不敵英格蘭，遺憾止步。全場焦點集中在索洛夫（Alexander Sørloth）上半場那次關鍵的「2打1」進攻，他選擇自行射門而非傳給空檔的夏蘭特（Erling Haaland），這一決定成為挪威出局的轉捩點。
關鍵44分鐘「獨食」爭議
比賽第44分鐘，挪威領先1比0。奧迪加特（Martin Ødegaard）送出致命直傳，索洛夫與夏蘭特面對英格蘭中堅史東斯（John Stones）。當時夏蘭特位置極佳，只要橫傳幾乎必入，但索洛夫卻放慢腳步試圖突破，最終射門被碧福特（Jordan Pickford）沒收。僅3分鐘後，比寧咸（Jude Bellingham）便為英格蘭扳平比分，徹底改變戰局。
索洛夫還原現場：空間消失了？
面對外界排山倒海的批評，索洛夫賽後解釋，他第一念頭確實是傳球，但觀察到史東斯封死了傳球路線，才決定自己處理。他強調當時在等夏蘭特跑位，而非強行傳球。領隊蘇巴根（Stale Solbakken）則緩頰，認為這是高強度比賽下的瞬間判斷，勝負往往就在毫釐之間。
歷史性一屆遺憾結尾
儘管挪威寫下自1998年後最佳成績，闖入八強，但這次失誤讓索洛夫成為眾矢之的。夏蘭特本屆攻入7球，表現亮眼，反觀索洛夫5場比賽顆粒無收，這次關鍵抉擇，無疑為他的首次世界盃之旅留下了難以抹滅的遺憾。
資料或影片來源：原文刊於新假期