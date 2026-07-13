世界盃／淪挪威出局罪人！索洛夫還原不傳球給夏蘭特內幕

2026年美加墨世界盃八強賽，挪威隊在加時賽以1比2不敵英格蘭，遺憾止步。全場焦點集中在索洛夫（Alexander Sørloth）上半場那次關鍵的「2打1」進攻，他選擇自行射門而非傳給空檔的夏蘭特（Erling Haaland），這一決定成為挪威出局的轉捩點。