美斯散步踢法成謎？朗尼點出阿根廷四強隱憂
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現年39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在今屆世界盃依然寶刀未老，目前已攻入8球，成為金靴獎的熱門人選。然而，數據顯示他本屆賽事的平均跑動時速僅為4.3公里，與一名50歲中年人散步的速度相若，引起球迷熱烈討論。
數據背後「散步」哲學
根據統計，美斯在場上大部分時間確實處於「步行」狀態，佔其移動總量的63%，遠高於其他非門將球員。此外，他有25%的時間站在原地，僅有8.6%的時間會進行跑動，遠低於賽事平均的23%。這並非體能不足，而是美斯在第6次出征世界盃時，展現出的極致足球智慧。在腿筋傷勢的考驗下，他選擇精準節省體能，將爆發力集中在最致命的瞬間，利用超短距離的變速甩開防守。
朗尼點出阿根廷防守隱憂
阿根廷即將在四強賽迎戰英格蘭，英格蘭傳奇球星朗尼（Wayne Rooney）對此提出獨到見解。他認為美斯這種不回防的踢法，確實可能成為阿根廷防守端的弱點。朗尼指出，盯防美斯需要極高的專注力與團隊溝通，隊友必須隨時補位，以應對他隨時可能爆發的決策能力。
四強大戰一觸即發
儘管存在防守隱憂，但美斯在關鍵時刻的影響力依然無人能及。這場阿根廷對英格蘭的四強大戰，將是美斯的「足球智慧」與英格蘭防守體系的正面對決。究竟美斯能否繼續以「散步」節奏帶領球隊晉級，還是英格蘭能成功針對這一點進行反制，將成為賽事焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期