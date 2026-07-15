美斯散步踢法成謎？朗尼點出阿根廷四強隱憂

現年39歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在今屆世界盃依然寶刀未老，目前已攻入8球，成為金靴獎的熱門人選。然而，數據顯示他本屆賽事的平均跑動時速僅為4.3公里，與一名50歲中年人散步的速度相若，引起球迷熱烈討論。