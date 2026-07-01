球壇「上帝」伊巴謙莫域竟然驚搭直升機？仲同亨利講：「要死就一齊死！」
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球壇向來以狂妄自大見稱的「上帝」伊巴謙莫域 (Zlatan Ibrahimović)，近日在世界盃期間展現了極為罕見的脆弱一面。這位身高6呎5吋、在球場上令無數後衛聞風喪膽的瑞典球星，竟然對直升機有著極大恐懼，甚至在前往世界盃決賽的飛行途中，被嚇到冷汗直流。
「要死就一齊死」恐懼
現年44歲的伊巴謙莫域，今屆世界盃擔任 Fox Sports 的評述員。在前往新澤西觀看西班牙對阿根廷決賽的旅程中，他與拍檔亨利 (Thierry Henry) 及拿拉斯 (Alexi Lalas) 同乘直升機。面對飛行旅程，這位平時不可一世的球星毫不掩飾自己的恐懼，甚至在直播中直言：「我嚇到瀨屎！我不喜歡直升機，但沒關係，我有亨利和拿拉斯在身邊。如果要墜機，我們就一齊死。」
狂人形象背後反差
伊巴謙莫域一向以誇張的金句和自我吹捧聞名，例如「我忍不住笑自己有多完美」。然而，這次在直升機上的驚恐表現，與他平時那種「天不怕地不怕」的硬漢形象形成強烈對比。儘管他試圖以幽默化解尷尬，但那種腎上腺素飆升的緊張感，卻讓不少球迷感到意外，原來這位球壇狂人也有其平凡的一面。
幕後不和傳聞不攻自破
除了直升機驚魂，伊巴謙莫域與拍檔拿拉斯在節目中的互動也經常成為焦點。雖然網上不時傳出兩人不和的消息，但節目主持露維 (Rebecca Lowe) 強調，這些所謂的「緊張關係」其實只是大家的笑料。她表示，三人私下相處融洽，互相尊重，所謂的衝突只是外界過度解讀，幕後團隊甚至會拿這些傳聞來開玩笑。
資料或影片來源：原文刊於新假期