球壇「上帝」伊巴謙莫域竟然驚搭直升機？仲同亨利講：「要死就一齊死！」

球壇向來以狂妄自大見稱的「上帝」伊巴謙莫域 (Zlatan Ibrahimović)，近日在世界盃期間展現了極為罕見的脆弱一面。這位身高6呎5吋、在球場上令無數後衛聞風喪膽的瑞典球星，竟然對直升機有著極大恐懼，甚至在前往世界盃決賽的飛行途中，被嚇到冷汗直流。