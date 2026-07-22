利物浦新帥伊拉奧拿開腔：麥亞里士打艾利臣去留有定案？
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利物浦新任領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）近日在美國季前集訓期間，首度回應了關於球隊核心麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及門將艾利臣（Alisson Becker）的轉會傳聞，為球迷帶來了最新的球隊動向。
兩大核心去留成疑
隨著轉會市場開啟，麥亞里士打因世界盃後的表現備受關注，一度與皇家馬德里扯上關係；而艾利臣亦曾傳出與祖雲達斯聯繫密切。這兩名主力球員的未來動向，成為了利物浦球迷近期最關注的焦點。
伊拉奧拿：拒絕放人
伊拉奧拿明確表示，他決心在執教首季留住這兩名核心球員。他強調，麥亞里士打是球隊計劃中不可或缺的一部分，並直言：「我更期待簽下新球員，而不是失去我們現有的球員。」對於艾利臣，伊拉奧拿亦給予高度評價，認為他在更衣室的經驗對年輕球員至關重要，將繼續擔任球隊的領袖角色。
陣容深度面臨考驗
目前利物浦正於芝加哥進行季前集訓，但球隊陣容深度仍面臨挑戰。伊拉奧拿承認防守人數較為單薄，特別是巴特利（Conor Bradley）與艾傑迪基（Harvey Elliott）因傷將缺陣數月，球隊或需在轉會市場尋求補強。隨著新賽季臨近，伊拉奧拿正致力於整合陣容，確保球隊能以最佳狀態迎接英超挑戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期