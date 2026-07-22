利物浦新帥伊拉奧拿開腔：麥亞里士打艾利臣去留有定案？

利物浦新任領隊伊拉奧拿（Andoni Iraola）近日在美國季前集訓期間，首度回應了關於球隊核心麥亞里士打（Alexis Mac Allister）及門將艾利臣（Alisson Becker）的轉會傳聞，為球迷帶來了最新的球隊動向。