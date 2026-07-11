南非世界盃中場積頓阿當斯逝世 終年25歲
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南非足球界今日傳出噩耗，曾代表國家隊出戰2026年世界盃的中場球員積頓阿當斯（Jayden Adams）不幸離世，終年僅25歲。這位年輕球員的離去，令無數球迷感到震驚與惋惜。
世界盃舞台上耀眼新星
積頓阿當斯生前效力於馬姆洛迪辛當斯（Mamelodi Sundowns），是南非球壇備受矚目的年輕天才。在剛結束的世界盃賽事中，他表現出色，在分組賽階段多次上陣，包括在揭幕戰對陣墨西哥及對陣捷克的比賽中正選披甲，並在擊敗南韓的賽事中後備入替，展現出極大的潛力與勇氣，承載著國家的期望。
警方介入調查死因
據當地警方消息，週六早上在開普敦市中心郊區的一所房屋內發現一名25歲男子的遺體。目前，西開普省警方已就事件展開調查，以釐清具體情況。截至目前，官方尚未公佈其死因，相關調查工作仍在進行中。
足壇各界深表哀悼
南非體育部長麥堅斯（Gayton McKenzie）發表聲明，對這位年輕天才的離世表示沉痛哀悼，並向其家人及隊友致以慰問。南非職業足球員協會（SAFPU）亦發文表示，積頓阿當斯的英年早逝對整個足球界而言是無法估量的損失，並讚揚他生前在球場上展現的自豪與卓越表現。
資料或影片來源：原文刊於新假期