25歲南非國腳阿當斯猝逝 世界盃賽場成絕響
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南非足壇今日傳出令人心碎的消息，年僅25歲的國家隊中場球員阿當斯（Jayden Adams）不幸離世。這位才剛在今年世界盃賽場上展露頭角的年輕新星，生命卻在巔峰時刻戛然而止，令無數球迷感到震驚與惋惜。
賽場上耀眼新星
阿當斯在今屆世界盃表現亮眼，曾代表南非隊在分組賽階段上陣3場，包括在對陣墨西哥及捷克的賽事中正選披甲。他更在對陣韓國的關鍵一役中後備入替，協助球隊以1比0取勝，成功帶領南非歷史性打入淘汰賽。除了國家隊賽事，他效力於比勒陀利亞球隊馬姆洛迪辛當斯（Mamelodi Sundowns），在2025/26球季更協助球隊勇奪非洲聯賽冠軍盃，前途一片光明。
突如其來噩耗
目前官方尚未公布阿當斯的死因。據悉，他在世界盃期間曾面對祖母離世的打擊，在對陣捷克賽前一天經歷喪親之痛，但他仍堅持上陣，展現出極高的職業素養。這份堅毅如今成為球迷心中最後的記憶，令人倍感唏噓。
足壇各界深表哀悼
南非足球員工會發表聲明，形容阿當斯是一位天賦異稟且毫無保留奉獻的球員，他的離去是南非足壇的重大損失。南非體育部長麥肯錫（Gayton McKenzie）亦公開表達哀悼，與全國球迷一同悼念這位從青訓球員蛻變為國腳的年輕生命。
資料或影片來源：原文刊於新假期