國際足協遭德國法院頒令：揭開世界盃門票「操縱陷阱」
廣告
國際足協（FIFA）近日在德國面臨法律挑戰。法蘭克福地區法院頒布臨時禁制令，直指國際足協在世界盃門票銷售過程中，存在嚴重缺乏透明度及「操縱性」的銷售程序，要求其必須披露商業賣家的身份及地址。
揭開門票銷售「三大陷阱」
根據法庭文件，二手門票平台 Ticombo 指控國際足協在銷售平台上使用了多種操縱性設計，旨在誘導消費者支付高價。其中包括「誘餌式定價」，即結帳時價格自動大幅上漲；以及施加嚴格的「六分鐘倒數計時」，若買家未能在限時內完成購買，系統便會鎖定交易。此外，平台更被指控預設選擇最昂貴的座位，剝奪消費者的選擇權，且在購買前刻意隱藏個別門票的具體價格。
國際足協「三重獲利」模式
除了銷售手法備受爭議，國際足協在二手市場的獲利模式亦引發關注。由於在部分地區轉售門票圖利合法，二手市場價格已被炒至天價。國際足協不僅從官方銷售中獲利，更向二手市場的賣家及買家各收取 15% 佣金，意味著同一張門票在流轉過程中，國際足協能獲得多次財務回報。
法律行動深遠意義
雖然這項禁制令目前僅在德國適用，且預計不會影響本屆世界盃的運作，但這被視為消費者權益的一大勝利。Ticombo 希望透過此舉，迫使國際足協在 2030 年下一屆賽事前，徹底改革其票務系統，將透明度與公平性列為核心標準。目前，國際足協尚未就此作出回應。
資料或影片來源：原文刊於新假期