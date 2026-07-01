巴洛根醜聞鬧得沸沸揚揚但國際足協主席恩芬天奴連任之路似乎完全沒受影響？這場選舉到底是民意所向還是早已寫好劇本？

儘管美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的停賽撤銷醜聞引發軒然大波，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的連任之路卻未見阻礙。目前已有超過200個國家正式表態支持，他幾乎篤定將在明年3月的大會上，順利贏得第四個任期。