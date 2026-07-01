巴洛根醜聞鬧得沸沸揚揚但國際足協主席恩芬天奴連任之路似乎完全沒受影響？這場選舉到底是民意所向還是早已寫好劇本？
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儘管美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的停賽撤銷醜聞引發軒然大波，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）的連任之路卻未見阻礙。目前已有超過200個國家正式表態支持，他幾乎篤定將在明年3月的大會上，順利贏得第四個任期。
醜聞纏身卻獲壓倒性支持
在國際足協211個成員協會中，絕大多數已發出支持信。儘管外界對巴洛根事件中，特朗普曾遊說國際足協覆核紅牌的干預行為感到不安，但這股不滿情緒似乎僅限於歐洲足總及相關機構。恩芬天奴展現了強大的政治手腕，即便沒有歐洲的支持，他依然能獲得壓倒性的授權。
這是選舉還是「橡皮圖章」？
候選人提名截止日期為11月18日，但目前恩芬天奴仍是唯一的參選人。有消息指出，不少足總在壓力下被迫確認效忠，儘管這在國際足協的道德準則下並不被允許。這種「閉門會議」式的運作，讓外界質疑這場選舉是否只是走過場，缺乏真正的競爭與辯論。
紐約會議聚焦利益而非改革
國際足協成員協會將於本週六在紐約召開會議。面對近期醜聞，議程似乎刻意避開了敏感話題，反而將重點放在世界盃的財務表現及各足總的利益分配上。對於許多成員而言，比起管治透明度，如何從國際足協獲得更多資源，或許才是他們最關心的議題。
資料或影片來源：原文刊於新假期