世界盃爭議：埃及出局背後政治與假訊息風暴
廣告
埃及國家隊於今屆世界盃十六強止步，以2比3不敵阿根廷。賽後爭議迅速升溫，不僅球證判決備受質疑，網絡上更流傳關於球證背景的驚人指控，令這場賽事演變成一場涉及政治與假訊息的風暴。
政治角力場：球場上國旗風波
埃及隊主教練哈辛（Hossam Hassan）在三十二強淘汰澳洲後，身披巴勒斯坦國旗繞場慶祝，並公開將勝利獻給巴勒斯坦人民。此舉在社交媒體上引發極大迴響，不少網民視其為埃及隊在國際舞台上傳遞政治訴求的象徵，令球隊的每一步都備受國際關注。
判決爭議與網絡「改寫」
十六強賽後，法籍球證列迪斯亞（François Letexier）的判決尺度成為眾矢之的，甚至有紐約市長公開指埃及隊「被劫」。隨後，網絡上出現針對列迪斯亞的攻擊，有人在維基百科編輯其資料，聲稱他是猶太裔，暗示其判決帶有宗教或政治偏見。
假訊息代價
這些未經證實的訊息迅速在網上瘋傳。然而，以色列媒體《國土報》（Haaretz）隨後引用人工智能工具查證，證實有關球證背景的編輯屬於虛假訊息。雖然維基百科頁面已作出修正，但相關截圖早已在網上廣泛流傳，再次凸顯大型體育賽事在數碼時代，極易成為政治論述與假新聞的戰場。
資料或影片來源：原文刊於新假期