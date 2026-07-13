堅尼反擊老夏蘭特：睇波飲大咗？

英格蘭喺世界盃八強以2-1險勝挪威，賽果雖然塵埃落定，但場外嘅火藥味先啱啱開始。曼城巨星艾寧·夏蘭特（Erling Haaland）嘅父親艾利夫·夏蘭特（Alf-Inge Haaland）賽後喺社交媒體發炮，暗示「三獅軍團」係靠球證「拯救」先贏到波，呢番言論隨即引嚟多位名宿嘅強烈反擊。