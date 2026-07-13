堅尼反擊老夏蘭特：睇波飲大咗？
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英格蘭喺世界盃八強以2-1險勝挪威，賽果雖然塵埃落定，但場外嘅火藥味先啱啱開始。曼城巨星艾寧·夏蘭特（Erling Haaland）嘅父親艾利夫·夏蘭特（Alf-Inge Haaland）賽後喺社交媒體發炮，暗示「三獅軍團」係靠球證「拯救」先贏到波，呢番言論隨即引嚟多位名宿嘅強烈反擊。
賽後口水戰：老夏蘭特質疑球證
艾利夫·夏蘭特喺網上諷刺地祝賀球證杜賓（Clement Turpin），矛頭直指執法不公。呢種「酸葡萄」心態即刻引起球評界不滿。阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）直言挪威嘅投訴毫無根據，特別係針對挪威入球被判無效一事，胡禮指出當時夏蘭特明顯有推人犯規，根本無嘢好拗。
堅尼反擊：睇波飲大咗？
曼聯名宿堅尼（Roy Keane）雖然承認球證喺部分五五波判決上稍微偏向英格蘭，但佢認為呢啲係比賽一部分，絕對唔係挪威輸波嘅藉口。堅尼更直接向老夏蘭特開火，挖苦道：「佢仲記唔記得場波發生咩事？因為呢位爸爸睇比賽嗰陣似乎總係飲緊酒。如果你飲咗酒，睇比賽嘅角度自然會唔同。」
挪威輸波真因：戰術失誤多過球證判決
加利尼維利（Gary Neville）亦加入戰團，認為英格蘭今場並非靠運氣贏波。伊恩胡禮更進一步拆解挪威嘅戰術失誤，指出如果挪威門將無犯錯，或者索洛夫（Alexander Sorloth）把握到機會，挪威早喺半場就領先2-0，根本唔會出現之後嘅爭議。挪威輸波係因為自己犯錯，而唔係因為球證。
資料或影片來源：原文刊於新假期