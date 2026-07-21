49歲夏奇拉與44歲碧昂絲世界盃合照曝光 網民驚嘆21年來「零走樣」
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2026年世界盃決賽場邊出現驚喜一幕，兩大樂壇天后夏奇拉（Shakira）與碧昂絲（Beyoncé）罕見同框合照。這兩位分別49歲與44歲的巨星，在鏡頭前展現出驚人的凍齡狀態，讓不少網民驚呼時光彷彿在兩人身上停滯，完全看不出距離她們2007年合作《Beautiful Liar》已經過去了近20年。
凍齡美貌引發網絡熱議
照片中，夏奇拉身穿Marine Serre半月印花套裝，而碧昂絲則以白色短版西裝搭配蕾絲緊身褲亮相。兩人親密相擁，臉上幾乎看不到歲月痕跡。這張合照迅速在社交媒體上瘋傳，粉絲紛紛留言讚嘆：「這兩個人根本是吃了防腐劑」、「看起來像20歲的姊妹」、「完全沒有變老」。
夏奇拉世界盃演出再成焦點
除了場邊的互動，夏奇拉在本次世界盃決賽半場騷中擔任領銜表演嘉賓，身穿鑲有施華洛世奇水晶的定製緊身衣，大騷結實腹肌，再次證明其「不老美人」的稱號。這已是她參與的第四屆世界盃演出，其與世界盃的深厚淵源，更讓她成為賽事不可或缺的標誌性人物。
西班牙奪冠之夜
在賽事方面，西班牙隊在加時賽中憑藉費倫托利斯（Ferran Torres）的致勝入球，擊敗阿根廷隊，成功捧走2026年世界盃冠軍獎盃。當晚除了球場上的激烈對決，兩大天后的世紀同框，無疑成為了賽事中最具話題性的場外花絮。
資料或影片來源：原文刊於新假期