49歲夏奇拉與44歲碧昂絲世界盃合照曝光 網民驚嘆21年來「零走樣」

2026年世界盃決賽場邊出現驚喜一幕，兩大樂壇天后夏奇拉（Shakira）與碧昂絲（Beyoncé）罕見同框合照。這兩位分別49歲與44歲的巨星，在鏡頭前展現出驚人的凍齡狀態，讓不少網民驚呼時光彷彿在兩人身上停滯，完全看不出距離她們2007年合作《Beautiful Liar》已經過去了近20年。