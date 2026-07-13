呢首洗腦神曲原來係冷戰時期嘅禁歌？夏蘭特（Erling Haaland）嘅應援歌背後竟然隱藏住一段咁傳奇嘅歷史！

世界盃期間，挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）嘅應援歌「Haaland…Hahahahaha」瘋狂洗腦，成為球迷間嘅熱門話題。但你又知唔知，呢首旋律其實係源自近半世紀前嘅經典名曲，甚至曾經係蘇聯嘅「禁歌」？