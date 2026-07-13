呢首洗腦神曲原來係冷戰時期嘅禁歌？夏蘭特（Erling Haaland）嘅應援歌背後竟然隱藏住一段咁傳奇嘅歷史！
廣告
世界盃期間，挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）嘅應援歌「Haaland…Hahahahaha」瘋狂洗腦，成為球迷間嘅熱門話題。但你又知唔知，呢首旋律其實係源自近半世紀前嘅經典名曲，甚至曾經係蘇聯嘅「禁歌」？
經典旋律嘅前世今生
呢首令全球球迷朗朗上口嘅應援曲，其實係改編自西德樂團「成吉思汗」（Dschinghis Khan）喺1979年推出嘅名曲《莫斯科》（Moskau）。當年呢隊樂團以誇張嘅舞步同鮮豔服裝紅遍歐洲，而《莫斯科》更係佢哋嘅代表作，描繪咗當時西方人對蘇聯首都嘅熱情想像。
冷戰時期嘅「禁歌」傳聞
喺冷戰時期，蘇聯對西方流行文化採取嚴格管制，而《莫斯科》呢首歌因為充滿俄羅斯元素，卻又係由西方樂團演唱，據傳當時審查人員誤解歌詞內容，認為歌曲帶有反共色彩，因此禁止公開播放。不過，呢啲限制反而令歌曲透過民間私下翻錄嘅卡式帶喺蘇聯流傳，成為咗一種地下流行文化。
足球令經典翻紅
估唔到事隔近半世紀，呢首曾經被封禁嘅歌曲，會因為夏蘭特（Erling Haaland）嘅出色表現而再次風靡全球。從德甲到英超，再到世界盃賽場，呢首充滿活力嘅旋律已經成為咗夏蘭特（Erling Haaland）嘅專屬標誌。呢種跨越時代嘅連結，連原唱樂團都未必諗到！
資料或影片來源：原文刊於新假期