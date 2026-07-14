夏蘭特買浣熊標本爆紅！德州老店訂單狂升急開全球配送
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2026年世界盃挪威隊雖然止步八強，但當家射手夏蘭特（Erling Haaland）返國時手拎一隻浣熊標本，意外成為全球焦點。呢件看似獵奇嘅紀念品，竟然令美國德州一間西部風情商店瞬間爆紅，甚至要緊急開通全球配送服務。
隨手買嘅紀念品變「神物」
夏蘭特喺達拉斯征戰期間，抽空去咗當地知名嘅「Wild Bill’s」商店。店主紐波特（Julie Newport）表示，呢隻標價750美元（約港幣5,850元）嘅浣熊標本擺咗喺店入面好幾年，夏蘭特一見到就愛不釋手，仲順便買埋幾隻松鼠標本。
網店訂單爆升，老闆急開國際運送
自從夏蘭特拎住浣熊嘅相片喺網上瘋傳，呢間原本只做本地生意嘅老店電話同網站即刻被塞爆。店主笑言，因為夏蘭特嘅影響力，佢哋不得不連夜開通國際發貨功能。目前線上訂單已經突破2,000單，當中三成係海外訂單，大家都爭住買夏蘭特同款嘅皮靴同牛仔帽。
親民作風征服德州
除咗掃貨，夏蘭特喺店內表現亦相當親民。佢唔單止同店員一齊試戴牛仔帽，仲大讚達拉斯呢個城市，甚至喺店內嘅比賽用球同牛仔帽上簽名留念。依家呢間店已經成為當地最新嘅打卡熱點，唔少球迷仲特登去佢影相嘅位置模仿佢嘅姿勢。
資料或影片來源：原文刊於新假期