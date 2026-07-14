夏蘭特買浣熊標本爆紅！德州老店訂單狂升急開全球配送

2026年世界盃挪威隊雖然止步八強，但當家射手夏蘭特（Erling Haaland）返國時手拎一隻浣熊標本，意外成為全球焦點。呢件看似獵奇嘅紀念品，竟然令美國德州一間西部風情商店瞬間爆紅，甚至要緊急開通全球配送服務。