世界盃踢走巴西後夏蘭特被指撞樣動漫角色 本人一句回應全網笑翻
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曼城射手夏蘭特在2026世界盃16強梅開二度助挪威爆冷淘汰巴西，賽後其標誌性金色長髮造型再度成為全球熱話。百萬網紅貼出對比圖後，夏蘭特本人竟然親自現身留言，一句回應即刻令帖文爆紅獲超過20萬人讚好。
世界盃連入兩球後金髮造型再掀熱議
現年25歲、身高194CM的夏蘭特（Erling Haaland）一直以驚人體格及爆發力稱霸英超，被譽為同世代「最強入球機器」。除了球技外，他堅持留住一頭金色長髮並以馬尾示人，這個高辨識度造型甚至令他成為挪威髮圈品牌KKNEKKI的代言人兼股東。球迷多年來一直將他的髮型、五官及強壯身形，與日本經典動畫《龍珠》角色「魔人布歐」相提並論，各種迷因對比圖在網上廣泛流傳. 今次世界盃16強賽事中，夏蘭特梅開二度帶領挪威擊退巴西，火熱表現令這個趣味外號再度在多國社交平台翻紅。
百萬網紅貼迷因圖意外釣出本尊回應
事件曝光後，大批網民替這個外號推波助瀾。擁有過百萬粉絲的Instagram網紅「Hidden NY」率先跟上熱潮，分享多張夏蘭特與「魔人布歐」的迷因對比圖. 未料帖文竟成功釣出夏蘭特本人親自留言，他寫道：「I mean I don’t disagree」（我也沒甚麼好反對），以極幽默態度正面認可球迷多年來給他的這個稱號。消息一出即引爆留言區，網民紛紛大讚夏蘭特EQ極高又有幽默感，完全沒有巨星架子。
帖文獲逾20萬讚好網民留言區笑翻天
夏蘭特這次親自下場回應令帖文迅速爆紅，目前已累積超過20萬人讚好，留言區湧現大量搞笑回應。有網民笑稱他為「挪威怪力魔人」，亦有人打趣指「果然有超能力處理處理」、「把巴西悟空打趴了」，更有網民期待他的頭髮愈留愈長。有球迷則笑言「我們的維京領主居然有空滑手機」，可見夏蘭特這次幽默互動成功拉近與全球球迷的距離，令他在球場以外同樣贏盡人心。
資料或影片來源：原文刊於新假期