夏蘭特帶浣熊標本凱旋 挪威隊獲英雄式歡迎
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挪威國家隊結束世界盃之旅返抵奧斯陸，獲得英雄式歡迎。不過焦點除了球隊創下自1998年以來最佳成績外，頭號球星夏蘭特（Erling Haaland）手上的「奇特行李」更成為全場焦點。
夏蘭特帶「浣熊」返屋企？
夏蘭特步出機艙時，除了背著一個名牌手袋，左手竟然拿著一隻浣熊標本。這隻標本造型獨特，雙爪還抱著一個空的氈酒酒瓶，成為他今屆賽事最令人摸不著頭腦的紀念品。挪威隊隨後獲國王及王后接見，並在皇宮廣場與球迷進行「維京划船」慶祝，場面熱鬧。
爭議入球真相大白
挪威隊在八強賽以1-2不敵英格蘭，賽果卻充滿爭議。當時挪威球員質疑比寧咸（Jude Bellingham）的扳平入球，懷疑皮球在組織攻勢時擊中了場上的飛天鏡頭（spidercam）鋼纜。挪威主帥蘇巴根（Stale Solbakken）賽後亦對此表示不滿，認為皮球飛行軌跡異常。
FIFA數據證清白
國際足協（FIFA）隨後審視了多個角度的影片及皮球內置感測器數據。結果顯示，皮球飛行軌跡自然，並無撞擊任何鋼纜的跡象，皮球旋轉數據亦無異常。雖然挪威隊對出局感到遺憾，但這場世界盃之旅已足以讓他們昂首離開。
資料或影片來源：原文刊於新假期