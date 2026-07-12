VAR 爭議再起！挪威入球被吹走夏蘭特爸爸寸爆球證
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VAR 爭議再起，挪威八強遺憾出局
美加墨世界盃八強賽事，英格蘭對陣挪威一戰成為焦點。挪威在比賽中一度攻入關鍵入球，卻被 VAR 介入判決取消，這一決定直接影響了比賽走勢，最終挪威以一球之差無緣四強。
夏蘭特爸爸社交平台開火
挪威當家球星夏蘭特（Erling Haaland）的父親老夏蘭特（Alfie Haaland）對此判決極度不滿。他在社交平台上公開發文，諷刺地寫道：「比寧咸（Jude Bellingham）和球證幹得好」，矛頭直指球證杜賓（Clement Turpin）的判決，以及英格蘭中場比寧咸在場上的表現。
關鍵判決成賽事轉捩點
比賽進行至第 55 分鐘，挪威開出角球，希根（Torbjorn Heggem）在門前補射得手。然而，球證經 VAR 檢視後，認定夏蘭特在入球前推撞了英格蘭球員安達臣（Elliot Anderson），因此入球無效。這一判決成為整場比賽的轉捩點，挪威最終未能改寫比分。
挪威主帥：為球隊感到自豪
賽後，挪威主教練蘇巴根（Stale Solbakken）並未過多糾結於判決，他表示對球隊在本屆世界盃的表現感到無比自豪。他坦言比賽中發生了許多狀況，這種判決在今屆賽事中亦非首次出現，只能無奈接受，並祝願英格蘭在接下來的賽事中好運。
資料或影片來源：原文刊於新假期