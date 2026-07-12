VAR 爭議再起！挪威入球被吹走夏蘭特爸爸寸爆球證

VAR 爭議再起，挪威八強遺憾出局

美加墨世界盃八強賽事，英格蘭對陣挪威一戰成為焦點。挪威在比賽中一度攻入關鍵入球，卻被 VAR 介入判決取消，這一決定直接影響了比賽走勢，最終挪威以一球之差無緣四強。