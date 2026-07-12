唔止識入波！揭開「維京戰神」夏蘭特嘅億萬商業版圖原來佢係隱形投資大師？

挪威隊在2026世界盃止步八強，對這個斯堪的納維亞國家而言已是一項歷史性壯舉。而隊中最耀眼的一顆星夏蘭特（Erling Haaland），除了在球場上屢創高峰，場下的商業頭腦同樣令人驚嘆。這位年僅25歲的足球巨星，年薪高達約4.68億港元，但他並未滿足於此，早已透過名下投資公司「Pillage」在商界闖出一片天。