唔止識入波！揭開「維京戰神」夏蘭特嘅億萬商業版圖原來佢係隱形投資大師？
廣告
挪威隊在2026世界盃止步八強，對這個斯堪的納維亞國家而言已是一項歷史性壯舉。而隊中最耀眼的一顆星夏蘭特（Erling Haaland），除了在球場上屢創高峰，場下的商業頭腦同樣令人驚嘆。這位年僅25歲的足球巨星，年薪高達約4.68億港元，但他並未滿足於此，早已透過名下投資公司「Pillage」在商界闖出一片天。
投資眼光獨到，從金融到科技
夏蘭特的投資版圖相當廣泛，專注於金融、科技及房地產領域。他不僅對「挪威國際象棋大賽」進行天使投資，更與企業家聯手成立「Chess Mates」公司。夏蘭特曾表示，國際象棋能訓練思維敏銳度，這與足球場上需要快速思考、預判對手行動的特質不謀而合。此外，他還持有運動康復科技公司Hyperice及行李箱品牌Db的股份，展現出對長期資產配置的重視。
奢華生活與時尚品味
這位「維京戰神」對生活品質亦有極高要求。他不僅是挪威髮飾品牌「KKNEKKI」的代言人，更持有該公司母公司Bon Dep的股份，他在比賽中那頭標誌性的金色長髮，正是該品牌產品的活招牌。在房地產方面，他分別在挪威奧斯陸、英國柴郡及西班牙馬貝拉擁有價值數千萬港元的豪宅。此外，他對愛馬仕柏金包及名車收藏亦情有獨鍾，展現出Z世代富豪的奢華品味。
跨界挑戰，進軍動畫配音
除了球場與商場，夏蘭特的人生履歷表即將迎來新挑戰。他將為預計今年稍後上映的冒險喜劇動畫片《Viqueens》中的同名維京戰士角色配音。從球場上的入球機器到商場上的投資大師，夏蘭特正以自己的節奏，在不同領域展現影響力。
資料或影片來源：原文刊於新假期