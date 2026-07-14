世界盃／對英格蘭沒入球原因曝光？夏蘭特被爆生病身體不適
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挪威當家球星夏蘭特（Erling Haaland）在世界盃八強賽對陣英格蘭時表現失準，球隊最終以1:2遭逆轉出局。這位被譽為「入球機器」的超級前鋒全場表現沉寂，賽後更傳出他其實是帶病上陣，健康狀況成為焦點。
賽前已身體不適？
前英超球員卡斯卡連奴（Tony Cascarino）在節目中爆料，指夏蘭特在比賽期間身體狀況明顯欠佳。據悉，他在賽前已感到不適，這與早前英格蘭中場懷斯（Declan Rice）的情況相似。卡斯卡連奴更直言，夏蘭特在場上缺乏平時的爆發力，整場比賽顯得提不起勁。
關鍵時刻錯失良機
夏蘭特在八強戰中的表現確實不如預期。除了隊友索洛夫（Alexander Sørloth）在一次「二打一」機會中未有傳球給他外，下半場夏蘭特因推倒安達臣（Elliot Anderson）被判犯規，導致隊友希根（Torbjorn Heggem）的入球被判無效，這些關鍵時刻都成為挪威落敗的轉捩點。
主帥證實抽筋換人
挪威主帥蘇巴根（Stale Solbakken）賽後證實，夏蘭特在下半場出現抽筋情況，因此在加時賽將他換下是無可避免的決定。雖然球隊最終止步八強，但夏蘭特的健康問題是否成為了勝負關鍵，依然在球迷間引起熱烈討論。
資料或影片來源：原文刊於新假期