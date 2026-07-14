世界盃／對英格蘭沒入球原因曝光？夏蘭特被爆生病身體不適

挪威當家球星夏蘭特（Erling Haaland）在世界盃八強賽對陣英格蘭時表現失準，球隊最終以1:2遭逆轉出局。這位被譽為「入球機器」的超級前鋒全場表現沉寂，賽後更傳出他其實是帶病上陣，健康狀況成為焦點。